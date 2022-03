"Je ne fais que pleurer", "Je suis fier d'être Ukrainien": ce joueur de Manchester City se confie sur la guerre en Ukraine (vidéo)

Oleksandr Zinchenko n'a jamais caché son émotion au sujet de la guerre en Ukraine. Le joueur de Manchester City avait déjà révélé vouloir la mort de Vladimir Poutine. Interrogé sur cette guerre par la BBC, le jeune homme n'a pu contenir ses larmes.

L'Ukraine est en guerre. Le pays est secoué depuis plus d'une semaine par une opération militaire russe. Une situation qui touche absolument tous les Ukrainiens, y compris ceux qui vivent à l'étranger, à l'image d'Oleksandr Zinchenko. L'international ukrainien de Manchester City n'a pu cacher son effroi sur cette guerre, s'expriment à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux et fondant en larmes devant les hommages rendus par ses équipiers.

Pour la première fois, le jeune homme de 25 ans s'est confié à la télévision sur cette question. Interrogé par la BBC, il a révélé avoir appris la nouvelle de la guerre par sa propre épouse. "À minuit, heure du Royaume-Uni, elle m’a réveillé et elle pleurait. J’étais sous le choc. Elle m’a montré les vidéos, les photos, ce qui se passe maintenant en Ukraine", a d'abord expliqué le joueur. Depuis lors, il ne peut plus penser à autre chose. Et chaque jour ressemble au précédent. "Je pleure. Je vous promets, je pleure. Cela fait déjà une semaine, mais même si je peux conduire la voiture pour aller au terrain d’entraînement ou ailleurs, je ne cesse de pleurer. Tout est ancré dans ma tête", raconte-t-il.

"Les gens survivent"

Dans cette interview, Zinchenko révèle aussi avoir hésité à tout plaquer pour aller défendre son pays. "Je vais être honnête : sans ma fille et ma famille, je serais là-bas", a-t-il admis, les larmes au bord des yeux. "Je suis né comme ça. Je connais les gens de mon pays, leur mentalité et tous, ils pensent exactement la même chose. Je suis tellement fier d’être Ukrainien, et je le serai pour le reste de ma vie. Et quand vous regardez les gens, comment ils se battent pour leur vie. Je les connais, je connais la mentalité de mon peuple. Ces gens-là préfèrent mourir, et ils mourront. Mais ils ne vont pas abandonner".

Il a ensuite expliqué vouloir relayer les images de ce qu'il se passe sur le terrain pour éviter la propagation de fausses informations. "J’ai parlé avec beaucoup de gens qui sont de notre côté. Et ils ont dit que la façon dont la télévision russe nous montre est ridicule. Je peux vous montrer un million de photos. Je peux vous montrer un million de vidéos de ce qu’ils font maintenant. Je peux vous montrer toutes les villes de mon pays qu’ils ont détruites. Les gens meurent de faim là-bas. Les gens survivent, dorment par terre, dans des bunkers, ils ne peuvent pas mener une vie convenable", a-t-il détaillé à ce sujet.

La Premier League rendra un hommage unanime aux Ukrainiens lors des matchs de ce weekend.