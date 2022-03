"Russia, Russia !": ces supporters serbes encouragent la Russie dans les tribunes (vidéo)

L'Etoile Rouge de Belgrade s'est imposé sans trop de problèmes, jeudi, face à Vozdovac. Une rencontre lors de laquelle certains de leurs supporters ont exprimé leur position concernant la guerre en Ukraine.

Des chants ont été entonnés en faveur de l'armée russe. "Russia, Russia, Russia", pouvait-on entendre dans ces chants. Le club s'était déjà positionné contre les sanctions liées à Gazprom et a annoncé son intention de conserver son sponsor russe le plus longtemps possible.