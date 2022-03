Quand Ferrari recrutait Charles Leclerc... en lui faisant une blague (vidéo)

Charles Leclerc pilote pour Ferrari en F1 depuis 2019. D'abord passé par Alfa Romeo, le prodige monégasque se dessine désormais comme l'un des grands talents de la grille. Dans une interview accordée à C à Vous, le jeune homme de 24 ans est revenu sur le moment où l'équipe italienne lui a annoncé son intention de le titulariser.

Des circonstances étranges, alors que Maurizio Arrivabene a eu la bonne idée de jouer la carte de l'humour. "L'appel a été un peu bizarre, car au début, on me dit que j'ai pas été pris", a déclaré Leclerc. "Cela semblait déjà irréel de faire partie de cette Scuderia, c'était un rêve que j'avais depuis tout petit. Au début, ils me disent qu'ils vont reconduire Kimi Raikkonen. J'étais très déçu, mais en fait, c'était une blague ! Il m'a dit 15 secondes après que j'étais pris et du coup, c'était une énorme surprise".

Quelques semaines plus tard, Arrivabene perdait sa place au profit de Mattia Binotto, toujours en poste aujourd'hui. Leclerc, lui, a prolongé son contrat avec les Rouges jusqu'en 2024.