Coupe Davis : David Goffin remplace Joran Vliegen dans le double contre la Finlande

(Belga) David Goffin a été choisi pour remplacer Joran Vliegen, testé positif au coronavirus, aux côtés de Sander Gillé pour le double de la manche des qualifications pour la phase finale de la Coupe Davis contre la Finlande samedi à Espoo.

Vliegen, partenaire habituel de Sander Gillé, a été testé positif au coronavirus vendredi et ne pourra donc pas tenir sa place. Dans la foulée du double qui débute à 13h00, David Goffin (ATP 68) affrontera Emil Ruusuvuori (ATP 71). Zizou Bergs (ATP 163) sera ensuite opposé à Otto Virtanen (ATP 405). Le score est actuellement de 1-1 entre la Belgique et la Finlande après la victoire de David Goffin contre Otto Virtanen et la défaite de Zizou Bergs face à Emil Ruusuvuori. Douze pays doivent se qualifier pour la phase de groupes prévue du 14 au 18 septembre dans quatre villes et qui réunira 16 équipes (dont quatre invitées). La phase finale aura lieu du 23 au 27 novembre, avec huit équipes.