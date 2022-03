Championnats du monde de patinage toutes distances - Bart Swings 6e sur 5.000m et 6e au général à mi-programme

(Belga) Après avoir terminé 11e du 500m en ouverture samedi, Bart Swings a pris la 6e place du 5.000m, deuxième des quatre épreuves des championnats du monde de patinage de vitesse toutes distances à Hamar en Norvège.

Le champion olympique du départ groupé le mois dernier à Pékin a parcouru la distance en 6:23.25 dans une série, la 10e et dernière au programme, où il faisait la paire avec le Canadien Ted-Jan Bloemen (6:31.52). L'inaccessible suédois Niels van der Poel, champion olympique sur 5.000 et 10.000m, s'est montré le plus rapide en 6:12.45 devant le Néerlandais Patrick Roest, 2e à 3.54 et l'Italien Davide Ghiotto 3e, à 7.39. Swings a fini à 10.80 du Suédois. Plus tôt dans la journée, Bart Swings avait pris la 11e place du 500m en 37.09. Au classement général à mi-programme, le Louvaniste occupe la 6e place. Patrick Roest (74.039) occupe la tête devant Niels van der Poel 2e à 1.61 et le Norvégien Peder Kongshaug, 3e à 2.51. Bart Swings est 6e à 4.13. Dimanche, le 1.500m et le 10.000m sont au programme. (Belga)