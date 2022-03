Aleksander Aamodt Kilde remporte le Super G messieurs de Kvitfjell et le petit globe

(Belga) L'avant-dernier Super G masculin de la Coupe du monde de ski alpin est revenu à Aleksander Aamodt Kilde, dimanche à Kvitfjell. Sous le soleil de son pays, le Norvégien Kilde a signé le meilleur temps en 1:25.91. Il n'a devancé que de 7/100e de seconde James Crawford, dossard 19, qui était encore en tête au dernier intermédiaire. Le Canadien monte sur son premier podium de Coupe du monde. L'Autrichien Matthias Mayer a pris la troisième place à 12/100e de seconde.

Cette 7e victoire de la saison, et la 13e en carrière, de Kilde l'assure aussi du gain du petit globe de la spécialité. Il avait déjà remporté la Coupe du monde de Super G en 2016 et bien entendu la Coupe du monde générale en 2020. Il possède 480 points et ne peut plus être devancé à l'issue de la finale de la Coupe du monde à Courchevel/Méribel le 17 mars. Mayer est désormais deuxième à 130 points (350). Le Suisse Marco Odermatt se retrouve 3e avec 322 points. Le Norvégien, qui est aussi en tête de la Coupe du monde de descente, réalise une très bonne opération au classement général du gros globe. Odermatt a confirmé qu'il n'appréciait pas la piste de Kvitfjell. Il a dû se contenter de la 28e place à 1.68 seconde de Kilde. Le Suisse reste leader de la Coupe du monde après la 30e des 37 épreuves. Il totalise 1239 points. Kilde lui a repris 97 points et s'est rapproché à 189 unités (1050). Mayer est troisième avec 836 points. Les techniciens reprendront la piste mardi à l'occasion du slalom en nocturne de Flachau, en Autriche. (Belga)