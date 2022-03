Traumatisé par un cambriolage, ce joueur de Manchester United met son manoir en vente (vidéo)

Jesse Lingard veut déménager. Le joueur anglais de 29 ans, qui a poussé pour quitter Manchester United cet hiver avant d'être contraint de rester, n'est plus à l'aise dans son manoir. C'est ce qu'explique le journal The Sun, qui révèle que lui et sa famille veulent quitter les lieux au plus vite.

La faute à un cambriolage survenu le 15 janvier dernier, alors qu'il était à un match. Les voleurs auraient réussi à dérober de nombreux objets pour une valeur totale estimée de 120.000 euros. Lingard aurait été traumatisé par cet événement et, désireux de mettre sa famille à l'abri, il aurait fait renforcer la sécurité autour du domicile avant de le vendre, trouvant visiblement un acquéreur.

Manchester United a constaté une recrudescence des cambriolages dans les domiciles de ses joueurs, offrant à chacun la possibilité de profiter d'un service de sécurité 24h/24 pour les rassurer.