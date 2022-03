Le jeune Rayane Bounida quittera Anderlecht en fin de saison

(Belga) Le jeune Rayane Bounida quittera Anderlecht à la fin de la saison et quittera son premier contrat pro à l'étranger, a indiqué le club bruxellois dimanche.

Arrivée à Anderlecht à l'âge de 7 ans, la pépite de Neerpede, qui a eu 16 ans la semaine dernière, suscite l'intérêt des grands clubs internationaux depuis des années."Il va sans dire que le Royal Sporting Club d'Anderlecht a entamé des discussions à temps pour lier Rayane au club", précise le RSCA. "Notre club a offert à Rayane un parcours sur mesure pour finalement faire ses débuts rêvés dans l'équipe première. Pour suivre les traces de ces autres grands talents que sont Yari Verschaeren, Anouar Ait El Hadj ou Zeno Debast qui font aujourd'hui le beau temps dans l'équipe première de cet autre ancien élève, Vincent Kompany. Malgré le parcours sportif tracé, Rayane choisit de poursuivre sa formation à l'étranger. Le club regrette, mais respecte sa décision. Parfois, une histoire a tout pour réussir, mais le dénouement ne se concrétise pas. Le RSCA tient à remercier le staff sportif et surtout tous les entraîneurs qui ont guidé Rayane pendant toutes ces années pour leur engagement". Considéré par Jean Kindermans, le directeur de l'académie du RSCA, comme un des joueurs les plus talentueux issus de l'école des jeunes anderlechtoise, Rayane Bounida a également annoncé son départ via son compte Instagram, suivi par 372.000 abonnés. "Si on veut voler, il faut nécessairement quitter son nid. Le temps est venu de m'envoler", a indiqué le jeune joueur, cité à l'Ajax Amsterdam. (Belga)