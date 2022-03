Le but du weekend est pour Watford: ce geste acrobatique n'a laissé aucune chance au gardien (vidéo)

Arsenal recevait Watford ce dimanche après-midi. Une rencontre qui a débuté sur les chapeaux de roue, les deux équipes ayant visiblement décidé de marquer le plus vite possible. Odegaard avait lancé les Gunners dès la cinquième minute, avant que Cucho Hernandez ne nous offre le geste du weekend pour égaliser 6 minutes plus tard.

Servi côté droit, le joueur de Watford va réussir une reprise acrobatique absolument somptueuse pour tromper la vigilance du gardien londonien. Une petite merveille à déguster !