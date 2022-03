WTA Lyon: Zhang Shuai remporte son troisième tournoi sur le circuit

(Belga) La Chinoise Zhang Shuai (WTA 64) a remporté le tournoi WTA Lyon, épreuve sur surface dure et dotée de 239.477 dollars, dimanche en France. En finale, Shuai s'est imposée en trois sets 3-6, 6-3, 6-4 face à l'Ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 140).

Yastremska, 21 ans, avait reçu une invitation pour participer au tournoi lyonnais après avoir fui son pays, envahi par la Russie. Elle avait déjà perdu en finale à Hong Kong (2018) et à Strasbourg et Hua Sin (2019). Shuai, 33 ans, remporte elle son troisième titre sur le circuit WTA après Hobart (2020 et Nottingham (2021). (Belga)