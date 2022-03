Bart Swings médaillé de bronze de patinage, Nils Van der Poel détrône Patrick Roest

(Belga) Bart Swings a terminé à la 3e place des championnats du monde de patinage de vitesse toutes distances de Hamar, dimanche en Norvège. Au terme des quatre distances (500 m, 5000 m, 1500 m et 10.000 m), le champion olympique du départ groupé à Pékin égale son meilleur résultat obtenu en 2013.

Le titre est revenu au Suédois Nils van der Poel qui a effectué une remontée mémorable dans la dernière course du programme pour remonter ses 21.72 secondes de retard sur le triple champion en titre Patrick Roest, sacré en 2018, 2019 et 2020. Le Néerlandais a dû se contenter de la deuxième place. Le Louvaniste était remonté au 4e rang provisoire après sa victoire dans le 1.500 m plus tôt dans l'après-midi avant le 10.000 m final. Il s'y est aligné dans le 3e course face à Nils van der Poel. Le Suédois double champion olympique de Pékin sur 5.000 et 10.000 m a filé seul après 3 kilomètres dans un grand solo pour s'imposer en 12:41:56 avec 27.65 secondes d'avance sur Swings. Crédité de 13:09.21, notre compatriote a quand même signé le deuxième chrono des concurrents. Patrick Roest a concédé 44.52 secondes dans le 10.000 m (13:26.08) et a échoué au final à la 2e place (149.836 contre 148.696 à son rival scandinave). Bart Swings a dépassé Peder Kongshaug, seulement 6e du 10.000 m en 13:30.09. Il totalise 150.218 points contre 151.098 au Norvégien. Le titre féminin a été enlevé par la Néerlandaise Irene Schouten qui a mis à profit le 5000 m final pour dépasser la Japonaise Miho Takagi qu'elle a devancée de 6.08 secondes. Elle s'impose avec 158.974 points pour 159.305 à Takagi. La Néerlandaise Antoinette de Jong a obtenu la médaille de bronze (159.798). (Belga)