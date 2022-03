Les Belges à l'étranger - Deux buts et un assist, De Bruyne a mené City à la victoire face à United

(Belga) Manchester City a remporté 4-1 le derby face à Manchester United comptant pour la 28e journée de Premier League. Kevin De Bruyne et Riyad Mahrez ont marqué chacun deux buts pour les Citizens, qui restent premiers du classement (69 points). Les Red Devils, qui se retrouvent cinquièmes (47 points), vont devoir cravacher jusqu'au bout pour décrocher une place en Ligue des Champions.

De Bruyne est un cadre de City et il l'a encore prouvé en ouvrant la marque d'une frappe du gauche sur une passe en retrait de Bernardo Silva (5e, 1-0) et en redonnant l'avance aux Citizens (28e, 2-1). Entre-temps, servi par Paul Pogba, Jadon Sancho avait égalisé d'une frappe enroulée du droit (21e, 1-1). Non content d'avoir inscrit son neuvième but de la saison, De Bruyne a distillé la passe décisive sur le premier but de Riyad Mahrez (68e, 3-1) avant de céder sa place à Ilkay Gundogan (80e). C'est d'ailleurs sur passe de Gundogan que l'international algérien a signé son doublé (90e+2, 4-1). (Belga)