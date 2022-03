En pleurs, Andriy Shevchenko demande de l'aide pour l'Ukraine

Légende de l'AC Milan et Ballon d'Or 2004, l'ancien attaquant et sélectionneur ukrainien est très affecté par ce qu'il se passe dans son pays.

Dans l'émission Che Temp Che Fa, diffusé sur la chaine italienne Rai, l'ex-buteur fond en larmes au moment d'abord la situation dramatique dans laquelle son pays est tombé. "Je vous le demande : ouvrez vos cœurs à mon peuple, aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées qui ont tellement besoin de votre aide... Faites-leur ressentir ce que vous m'avez fait ressentir", déclare "Sheva".

Toujours très apprécié en Italie, Shevchenko aimerait que les tifosi fassent le maximum pour ses compatriotes. Pour l'instant à Londres, où il vit, Shevchenko s'inquiète pour les membres de sa famille, toujours coincé en Ukraine.

"?Ma mère, ma sœur et d'autres membres de ma famille sont toujours en Ukraine, je leur parle tous les jours. C'était leur choix de rester. Je ne peux pas regarder ce qui arrive à mon pays sans pleurer. Ils me disent la vérité sur ce qui se passe en Ukraine : des villes bombardées, des enfants et des personnes âgées tués".

Sheva a également souhaité s'adresser aux dirigeants du monde dans un message prônant le cessez-le-feu et la solution diplomatique. "Nous devons essayer de convaincre la Russie de cesser le feu, de trouver une solution diplomatique et d'arrêter cette guerre".