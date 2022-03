Premier League - Tottenham enfile cinq buts à Everton

(Belga) Tottenham s'est largement imposé 5-0 contre Everton en clôture de la 28e journée du championnat d'Angleterre de football lundi.

Après un but contre son camp de Michael Keane (14e), Heung-Min Son (17e) et Harry Kane (37e) donnaient déjà trois buts d'avance aux Spurs au repos. Au retour des vestiaires, Sergio Reguilon, monté au jeu à la mi-temps, plantait directement le 4-0 (46e) avant qu'Harry Kane ne fixe le score final à 5-0 (56e). Au classement, Tottenham rejoint West Ham à la sixième place avec 45 points. Everton reste 17e avec 22 points, un de plus que Burnley, 18e et premier relégable. (Belga)