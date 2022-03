Coup dur pour Zinho Vanheusden, forfait pour les prochains matchs des Diables Rouges

Zinho Vanheusden n'aura pas la chance de rejoindre les Diables Rouges au mois de mars. C'est ce que confirment le Laatste Nieuws et le Nieuwsblad, qui évoquent une blessure aux ischio-jambiers qui continue de freiner son développement au Genoa. Il loupera donc les duels contre l'Irlande et le Burkina Faso, organisés les 26 et 29 mars.

Rappelons que la sélection du mois de mars sera réservée à de jeunes Diables Rouges. Les joueurs ayant plus de 50 sélections seront, notamment, laissés au repos.