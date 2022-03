Emiliano Bonfigli ne tient plus en place: voici l'avis de notre consultant sur les deux chocs de la semaine

Les huitièmes de finale-retour de la Ligue des Champions débutent cette semaine sur Club RTL! Ce soir, Liverpool accueille l'Inter Milan, alors que le PSG se déplacera au Real Madrid mercredi.

Les premiers verdicts vont tomber cette semaine, lors des huitièmes de finale retour de Ligue des Champions. Au centre de toutes les attentions, le duel entre le Real Madrid et le PSG.

La première manche a porté la griffe d’un artiste hors du commun, celle de Kylian Mbappé. Buteur dans les dernières secondes de la rencontre, il permet aux Parisiens de se déplacer au stade Santiago Bernabeu avec un léger avantage. Sera-ce suffisant ? Rien n’est moins sûr. Chaque journée de championnat apporte son lot de questionnements.

Paris n’est pas sorti indemne d’un triste déplacement à Nice. Pire, les joueurs de la capitale restent sur deux défaites consécutives en déplacement en Ligue 1. Si l’avance en championnat reste confortable, ces performances attisent le feu de quelques critiques à l’aube de retrouver la Ligue des Champions. Comme chaque saison à pareille époque, le PSG vit son moment de vérité. Une bonne nouvelle : Paris retrouvera Mbappé mercredi soir (il était suspendu à Nice).

Avec le natif de Bondy, c’est une autre histoire qui se dessine. Mais la plus grande erreur serait de sous estimer un Real Madrid quelque peu déforcé, puisque Casemiro et Mendy sont suspendus, et que Kroos est blessé.

En Espagne, le ton se veut conquérant. Victorieux devant la Real Sociedad samedi soir, l’entraîneur Carlo Ancelotti a qualifié cette prestation de « meilleur match de la saison », ajoutant qu’en « jouant comme cela, le Real a de bonnes chances de se qualifier ». Un discours étonnant, car d’habitude, avant un match de Ligue des Champions, les entraîneurs passent leur temps à louer l’équipe adverse.

Et si ce match se jouait sur l’aspect psychologique ? En tout cas, le spectacle promet d’être beaucoup plus intense que lors du match aller. Une partie de la qualification réside peut être dans les mains de Thibaut Courtois, assez exceptionnel à Paris.

Si le suspense est de mise dans ce duel entre le Real et le PSG, Liverpool de son côté semble bien placé pour rejoindre les quarts de finale de Ligue des Champions. Vainqueurs 0-2 à l’Inter, les Reds ont l’habitude de ces grands rendez vous. Toutefois, après une période plus compliqué, les Italiens se sont rassurés en battant 5-0 la Salernitana. Auteur de trois buts, Lautaro Martinez a repris confiance. Dzeko, lui, a trouvé deux fois l’ouverture. Si l’Inter parvient à marquer rapidement, ce match pourrait connaître un dénouement spectaculaire. Il se passe toujours quelque chose à Anfield. La vraie est question est de savoir si les Italiens y croient vraiment au fond d’eux mêmes…