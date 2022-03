Quelqu'un a vu la voiture ? L'énorme galère qui pourrait priver ce team de F1 d'une journée d'essai

Quand une galère arrive, on le sait, le reste suit. Haas est entré dans une solide zone de turbulences, devant d'abord rompre son contrat avec Uralkali, son puissant sponsor russe, perdant de ce fait son pilote Nikita Mazepin, remplacé par Pietro Fittipaldi lors des essais hivernaux, prévus de jeudi à samedi à Bahreïn. Des essais qui pourraient ne durer que deux jours, et non trois, pour le team américain.

La raison est toute simple: l'avion transportant la voiture et diverses pièces est tombé en panné à Istanbul. Le team craint donc une arrivée trop tardive de l'ensemble de ses éléments, ce qui pourrait les priver, purement et simplement, d'une journée de test. C'est une immense tuile, alors que la saison 2022 débute le weekend prochain avec une réglementation technique totalement modifiée. Perdre du roulage n'est donc pas un cadeau, encore plus cette année.