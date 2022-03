"Liverpool ne se laissera pas surprendre": Philippe Vande Walle ne se cache pas avant Liverpool-Inter Milan

Les huitièmes de finale-retour de la Ligue des Champions débutent cette semaine sur Club RTL! Ce soir, Liverpool accueille l'Inter Milan, alors que le PSG se déplacera au Real Madrid mercredi.

Je ne pense pas que Liverpool va se laisser surprendre lors de cette manche-retour. On connait la force des Reds lorsqu’ils se produisent à Anfield avec l’appui de leurs supporters ! Mais on peut reconnaitre que l’Inter nous a laissé une très belle impression à San Siro lors du match-aller.On a assisté à une première mi-temps relativement équilibrée avec des occasions de part et d’autre. L’Inter a d’ailleurs mis une sérieuse pression en deuxième mi-temps sans pour cela avoir de grosses opportunités…

Alisson Becker n’a pas dû faire d’arrêts miraculeux ! Après le but annulé de Dzeko, Liverpool a alors accéléré et s’est procuré de belles occasions mais on se dirigeait plutôt vers une victoire de l’Inter. C’est finalement dans le dernier quart d’heure que Liverpool a fait parler toute son efficacité via Salah et Firmino. Malgré cette défaite, je dirais que l’Inter aurait pu (et même dû) l’emporter. Mais c’est dans ces cas-là que l’on constate toute l’expérience de Liverpool à l’extérieur… et cela fera certainement la différence ce mardi à Anfield.