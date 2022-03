Thibaut Courtois, héros du choc face au PSG ? Notre consultant y croit !

Les huitièmes de finale-retour de la Ligue des Champions débutent cette semaine sur Club RTL! Ce soir, Liverpool accueille l'Inter Milan, alors que le PSG se déplacera au Real Madrid mercredi.

En tant que Belge, on ne peut que se rappeler et se réjouir de la prestation trois étoiles (si pas quatre ou cinq !) de Thibaut Courtois lors du match-aller. Lui qui s’est même payé le luxe d’arrêter un pénalty face à Lionel Messi. Certes, le PSG s’est montré très fort à la maison alors que de l’autre côté, la production offensive du Real était faible. Les Madrilènes avaient semble-t-il une stratégie attentiste pour essayer de faire la différence en contre.

Mais le Real, à la maison…cela reste le Real ! Il suffit de voir leur ligne d’attaque : Benzema, Vinicius, Asensio,… Ce n’est pas n’importe qui ! Je dirais que le Real pourrait faire la différence, remonter ce but pour éventuellement aller aux prolongations et qui sait peut-être même nous offrir des penalties. Là, le Real, sur le plan psychologique, partirait favoris grâce à la présence de Thibaut Courtois. Selon moi, les Madrilènes peuvent donc renverser la situation et valider leur qualification.