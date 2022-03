Paris-Nice: "Rien de grave" pour Laporte

"Je n'ai rien de grave", a rassuré le leader de Paris-Nice, le Français Christophe Laporte (Jumbo), après sa chute dans la ligne droite finale de la 3e étape, mardi à Dun-le-Palestel (Creuse).

"Un coureur (Geniets) est tombé devant moi. Je suis tombé au niveau de la fesse mais je n'ai rien de grave, même si ce n'est jamais agréable de tomber. On verra comment cela évoluera", a déclaré le Varois en marge de la cérémonie protocolaire.

Laporte est remonté sur le vélo après sa chute pour franchir la ligne d'arrivée quelque deux minutes après le vainqueur, le Danois Mads Pedersen. Mais il a été classé dans le même temps que le peloton tout comme le Luxembourgeois Kevin Geniets, conformément au réglement qui prévoit cette disposition en cas de chute dans les trois derniers kilomètres d'une étape de plaine.

Laporte, vainqueur dimanche de la première étape, a expliqué le final: "Plusieurs équipes ont cherché à durcir la course et on s'est un peu perdu. On s'est ensuite retrouvé mais nous n'étions pas idéalement placés. On a fait de notre mieux pour replacer Wout (van Aert) dans la roue de Pedersen mais comme il y avait du vent je pense qu'il a dû fournir un effort qu'il a ensuite payé, donc il n'a pas réussi à le passer sur la fin."

Troisième de l'étape, van Aert a empoché 4 secondes de bonification. Il s'est rapproché à 1 seconde de Laporte au classement général, avant le contre-la-montre de Montluçon (Allier) long de 13,4 kilomètres.

Par le passé, le Français s'est déjà illustré sur ce type d'effort. Il s'est même imposé à trois reprises dans des contre-la-montre courts, notamment dans le "chrono" de l'Etoile de Bessèges 2019 se terminant par une montée (tout comme à Montluçon).

Mais la concurrence n'était pas du même ordre si l'on considère que ses deux coéquipiers figurent parmi les tout meilleurs mondiaux: le Slovène Primoz Roglic a gagné le titre olympique de la discipline l'été dernier et le Belge Wout van Aert a décroché la médaille d'argent aux Mondiaux 2021.