Messi, fantôme du passé, Mbappé, Courtois: les clés du choc Real Madrid-PSG

Vainqueur de la manche aller, le PSG semble avoir pris une option pour le prochain tour de la compétition. Faut-il pour autant enterrer le Real Madrid ? Pas sûr si l’on tient compte de plusieurs paramètres.

Malgré son avance colossale en championnat, le PSG n’est pas si autoritaire lorsqu’il évolue hors de ses bases en Ligue 1. Sur leurs 10 derniers matchs, les hommes de Pochettino n’en ont remporté que 3 (ils ont même perdu les 2 derniers). Le bilan en Ligue des Champions est encore plus alarmant puisque leurs 4 dernières rencontres se sont soldées par 2 partages (contre Bruges et Leipzig) et 2 défaites (face à Manchester City). Le Real parviendra-t-il à piéger le club parisien ?

Incertitudes autour de Kylian Mbappé ?

Le meilleur buteur du PSG s’est blessé cette semaine à l’entraînement. L’attaquant international français a été touché suite à un contact avec Gana Gueye. Sera-t-il aligné dès le coup d’envoi ? Sera-t-il à 100% ? Son absence serait un énorme coup dur pour les Parisiens tant il est impressionnant cette saison.

Messi dans le dur face au Real

L’homme aux 7 Ballons d’Or connaît une saison contrastée. Si son total de buts en Ligue 1 est particulièrement maigre (seulement 2 réalisations), il a inscrit la bagatelle de 5 buts cette saison en C1. Néanmoins, son penalty manqué au match aller ne plaide pas en sa faveur. Le Real est d’ailleurs un adversaire qui ne lui réussit plus puisqu’il n’a pas marqué face aux Galactiques depuis mai 2018.

Neymar souvent muet en phase à élimination directe

De retour de blessure lors du match aller (il a même délivré l’assist sur l’unique but de la partie), Neymar est aussi attendu lors de cette rencontre. La star brésilienne a souvent raté ces grands rendez-vous. Son manque d’efficacité est d’ailleurs criant puisqu’il n’a inscrit que 2 buts lors des phases à élimination directe depuis qu’il est arrivé à Paris en 2017.

Le Real costaud à domicile en C1

Si les Merengues n’ont plus remporté la compétition 2018, ils peuvent se targuer d’être particulièrement solides à domicile. Les Madrilènes n’ont concédé qu’une seule défaite à la maison lors des 8 derniers matchs (c’était en phase de poules cette saison contre le Sheriff Tiraspol).

Dans le même temps, ils ont décroché des victoires face à l’Inter (2x), le Borussia Mönchengladbach, le Shakhtar Donetsk, l’Atalanta et Liverpool et décroché un partage contre Chelsea, le tenant du titre. Un match nul ne suffira pas non plus cette fois s’ils veulent se hisser en ¼ de finale.

Benzema galvanise ses équipiers

L’attaquant français marque comme il respire ces dernières semaines. Il a disputé 32 rencontres cette saison avec son club et a marqué 27 buts. Il a néanmoins été rattrapé par les blessures à plusieurs reprises cette saison. Cela s’est d’ailleurs ressenti au sein de l’équipe puisque celle-ci en a pâti en début d’année. Son équipier, Vinicius, a d’ailleurs semblé moins en verve lorsque KB9 était indisponible.

Courtois au top de sa forme

S’il y a bien quelqu’un qui a répondu présent à chaque match du Real cette saison, c’est Thibaut Courtois. Auteur d’une prestation XXL à l’aller, l’ancien portier de Chelsea a longtemps retardé l’échéance et a même stoppé un penalty. Parviendra-t-il à sortir une nouvelle performance de haut vol face au leader du championnat de France ?

Un adversaire déforcé ? Pas forcément une bonne nouvelle pour Paris…

Le Real devra se passer de Casemiro et Mendy (suspendus) et de Kroos (blessé) face au PSG. Néanmoins, l’heure est à la prudence car Paris n’a pas que de bons souvenirs lorsqu’il affronte des équipes remaniées. En 2018, Manchester United comptait pas moins de 10 absents lors du match retour face au Paris de Thomas Tuchel. Cela n’a pas empêché les Mancuniens de décrocher une victoire 1-3 au Parc des Princes ce qui leur a permis de se qualifier.