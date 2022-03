Euroligue féminine de basket - Schio s'incline à Prague malgré une excellente Kim Mestdagh

(Belga) La Belgian Cat Kim Mestdagh (18 points) a livré une solide prestation mais cela n'a pas été suffisant pour mener son équipe italienne de Schio à la victoire mardi soir (72-70) sur le parquet des Tchèques de Prague pour le compte de la première manche des quarts de finale de l'Euroligue féminine de basket.

Après une première mi-temps équilibrée (21-21 et 39-41 à la pause), les visiteuses pensaient avoir fait la différence au retour des vestiaires. Emmenées par une Kim Mestdagh des grands soirs, les Italiennes creusaient l'écart au troisième acte (48-54). Un temps reléguées à dix longueurs, les Tchèques réalisaient un incroyable retour dans le money-time pour finalement empocher cette première manche (72-70). L'ailière belge Kim Mestdagh termine la rencontre avec 18 points (1/2 à 2 points, 5/12 à 3 points et 1/2 aux lancers), 1 rebond, 2 passes et 2 interceptions en 31 minutes. Les Tchèques de Prague prennent donc l'avantage dans ce quart de finale de l'Euroligue féminine de basket face à Schio avant la deuxième manche prévue en Italie le mardi 15 mars. Ces quarts de finale se jouent au meilleur des trois manches Une belle éventuelle aurait lieu à Prague le 18 mars. La première formation qui remporte deux matchs se qualifie pour le Final Four. (Belga)