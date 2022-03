Une opération à 250 millions d'euros: comment le Barça prépare l'arrivée d'Erling Haaland

Le FC Barcelone veut tout faire pour s'offrir les services d'Erling Haaland. Le club espagnol y voit un moyen de concurrencer le Real Madrid, qui devrait boucler le dossier Mbappé cet été. Et pour y parvenir, le club ne manque pas d'idées.

Erling Haaland sera l'autre superstar du mercato d'été. Le Norvégien de 21 ans devrait quitter le Borussia Dortmund et s'engager dans une écurie du top mondial. Le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, mais surtout le FC Barcelone sont notamment prêts à tout pour l'attirer.

Selon le quotidien Sport, le Barça a même déjà enclenché la seconde. Une réunion aurait été programmée entre le joueur, Xavi et Jordi Cruyff, le conseiller sportif du club. L'objectif ? Jouer sur la figure de Xavi et sur l'aura qu'il dégage pour convaincre l'attaquant que le Barça est le bon choix. L'opération aurait même été budgétisée complètement et estimée à 250 millions d'euros, tous frais compris. Le club, qui retrouve confiance ces derniers temps, a déjà trouvé le moyen de dégager ce budget, sans que la manière ne soit détaillée à ce stade.

Mais le journal Marca annonce de son côté que Manchester City, au courant de ces manœuvres, compte rétorquer de la même façon en demandant à Pep Guardiola de jouer les entremetteurs. L'affaire s'annonce intéressante.