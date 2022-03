"Il se sent volé": Lewis Hamilton prêt à en découdre avec Max Verstappen après la polémique d'Abu Dhabi

Et si le duel Lewis Hamilton-Max Verstappen reprenait de plus bel en 2022 ? Après une saison 2021 absolument phénoménale, ponctuée par le premier sacre mondial du pilote néerlandais engagé chez Red Bull, l'année 2022 promet aussi quelques beaux moments de sport. Avec une réglementation technique totalement revue, les teams savent qu'ils font face à un des défis colossaux.

Mais une donne ne change pas. Lewis Hamilton, qui ne digère pas le scénario d'Abu Dhabi qui a offert le titre à Max Verstappen, serait plus déterminé que jamais. "Si vous pensez avoir vu ma meilleure version l'an dernier, attendez de voir celle de cette année", avait lâché le septuple champion du monde dans la presse. Et selon les informations d'Anthony Davidson, consultant pour Sky Sports, il y a en réalité une rivalité importante qui se dessine entre les deux hommes.

"Lewis ne veut rien d'autre, cette saison, que de détruire Max Verstappen. Ne tournons pas autour du pot: il se sent volé, il veut revenir avec une bonne voiture et l'écraser. Il ne veut même pas croiser Max sur le circuit", a lancé l'Anglais, lui-même ancien pilote de F1. "Il veut juste lui montrer ses talons, disparaître au loin et glaner son huitième titre mondial. Il est plus chaud que jamais pour gagner une bonne fois pour toutes. Je pense qu'il sera difficile à battre. Il entame la saison avec une mentalité de guerrier", a-t-il détaillé par la suite.

Reste à savoir si Mercedes et Red Bull seront toujours aussi rapides qu'en 2021.