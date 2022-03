Jeux paralympiques: la Chine et le Canada à la fête

Grâce notamment au titre de son vétéran Brian Mckeever lors du sprint en ski de fond, le Canada a pris la deuxième place mercredi du tableau des médailles paralympiques à Pékin.

Le Canada, avec 16 médailles dont sept titres, passe devant l'Ukraine (19, dont 6 or) et demeure derrière la Chine (31, 10 or).

Sous le soleil de Zhangjiakou, Brian McKeever, 42 ans, a décroché son 15e titre paralympique, le deuxième à Pékin en s'imposant en catégorie malvoyant.

Il peut, en cas de victoire lors de l'épreuve moyenne distance samedi, égaler le record de l'ex-skieur allemand Gerd Schönfelder, qui avec 16 médailles d'or est le sportif paralympique le plus titré de l'histoire. Sa compatriote Natalie Wilkie a elle été médaillée d'or en catégorie debout.

De son côté, le pays hôte poursuit sa moisson avec quatre nouvelles breloques dont deux titres mercredi en catégorie assis.

Chez les hommes, Zheng Peng décroche sa deuxième médaille d'or à Pékin tout comme sa compatriote Yang Hongqiong.

Le porte-drapeau tricolore Benjamin Daviet a pris sa revanche sur des débuts de Jeux compliqués en étant sacré en catégorie debout.

SKI DE FOND

===========

Sprint libre hommes malvoyants

Or: Brian Mckeever (CAN)

Argent: Jake Adicoff (USA)

Bronze: Zebastian Modin (SWE)

4e : Anthony Chalençon (FRA)

Sprint libre hommes debout

Or: Benjamin Daviet (FRA)

Argent: Marco Maier (GER)

Bronze: Grygorii Vovchynskyi (UKR)

Sprint hommes assis

Or: Zheng Peng (CHN)

Argent: Mao Zhongwu (CHN)

Bronze: Collin Cameron (CAN)

Sprint libre femmes malvoyantes

Or: Carina Edlinger (AUT)

Argent: Oksana Shyshkova (UKR)

Bronze: Linn Kazmaier (GER)

Sprint libre femmes debout

Or: Natalie Wilkie (CAN)

Argent: Vilde Nilsen (NOR)

Bronze: Sydney Peterson (USA)

Sprint femmes assises

Or: Yang Hongqiong (CHN)

Argent: Oksana Masters (USA)

Bronze: Li Panpan (CHN)

./bds/lve/jde