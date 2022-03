XV de France: sans Penaud ni Taofifenua, avec Villière et Moefana au pays de Galles

L'ailier Damien Penaud et le deuxième ligne Romain Taofifenua, positifs au Covid-19, sont absents du XV de France qui se rend au pays de Galles, où l'ailier Gabin Villière reprendra sa place, selon la composition annoncée mercredi.

"Damian Penaud et Romain Taofifenua ne seront pas du voyage suite à des tests positifs ce matin. Nous avions été jusque-là plutôt épargnés mais c'est comme ça. Nous avons les ressources pour affronter le pays de Galles", a expliqué le manager des Bleus Raphaël Ibanez.

Le sélectionneur n'a pas exclu que d'autres joueurs soient testés positifs d'ici au match vendredi soir à Cardiff: "On s'y prépare: on attend l'information du Comité des six nations pour savoir si et quand on sera retesté", a ajouté le sélectionneur Fabien Galthié.

Les deux joueurs ont appris la nouvelle "ce matin alors qu'ils faisaient leur valises: c'est violent psychologiquement. Mais on doit continuer, les gars qui rentrent sont prêts ", a encore expliqué Galthié.

Le sélectionneur a par ailleurs donné des nouvelles rassurantes du demi de mêlée et capitaine Antoine Dupont, touché au bras gauche lors de l'entraînement à haute intensité mardi à Marcoussis, assurant qu'il allait "très bien".

Déjà placé à l'aile contre l'Ecosse, Yoram Moefana, qui supplée donc Damian Penaud au pied levé, va vivre sa deuxième titularisation de rang à un poste qui n'est pas le sien en club.

A gauche, c'est Villière qui effectue son retour après avoir manqué le déplacement à Murrayfield en raison d'une blessure au visage.

Le Toulonnais (26 ans, 10 sél.) avait inscrit un triplé face à l'Italie (37-10), avant de livrer une performance XXL, notamment en défense, contre l'Irlande (30-24).

Remis de sa blessure, cet ailier atypique, aux courses dévastatrices, reconnaissable sur le terrain à son casque rouge, avait confié lundi après l'entraînement à Marcoussis "avoir fait tout pour revenir".

Sur le banc, deux changements: les retours du pilier de Montpellier Mohamed Haouas (27 ans, 13 sél.) et de l'ailier de Toulouse Matthis Lebel (22 ans, 1 sel.).

Ces Bleus génération Galthié restent sur deux victoires face aux Gallois dans le Tournoi: il y a deux ans à Cardiff (23-27) et l'an dernier au Stade de France (32-30).

Le pays de Galles, tenant du titre, occupe la 5e place du classement, avec cinq points (une victoire, deux défaites).

Composition du XV de France: Jaminet - Moefana, Fickou, Danty, Villière - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap.) - Jelonch, Alldritt, Cros - Willemse, Woki - Atonio, Marchand, Baille

Remplaçants: Mauvaka, Gros, Haouas, Flament, Cretin, Lucu, Ramos, Lebel

Joueurs supplémentaires: Bamba, Falatea, Barlot, Couilloud, Hastoy