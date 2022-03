Remco Evenepoel perd son permis de conduire après un gros excès de vitesse

Remco Evenepoel va devoir se trouver un nouveau moyen de déplacement. Le coureur belge a en effet été condamné aujourd'hui à 21 jours de retrait de permis, en plus de 400€ d'amende et d'une obligation de repasser son permis théorique. En cause, un excès de vitesse qui remonte au 12 novembre 2020, à Schepdaal, dans son village natal. Il y avait été flashé à 125 km/h au lieu des 70 autorisés.

Son avocat a tout fait pour le défendre, évoquant un timing serré et une mauvaise décision d'accélérer sur la route pour honorer ses obligations, avant d'avancer l'idée d'une erreur de jeunesse (il n'avait que 20 ans à l'époque de l'incident). Mais la juge n'a pas accepté ces arguments. "Je ne peux pas permettre une exception, car il doit montrer l'exemple. D'autres jeunes gens pourraient penser : s'il peut rouler trop vite sur la route sans être puni, alors je le peux aussi. De plus, une interdiction de conduire pourrait être une bonne chose pour lui. Il devra alors utiliser davantage son vélo et il sera encore meilleur", a lancé la juge du tribunal de police Dina Van Laethem, selon des propos rapportés par La Dernière Heure.

Il sera aussi condamné à 400€ d'amende, à multiplier par 8 avec les frais de justice.