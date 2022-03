Real Madrid-PSG EN DIRECT: toutes les stars sont présentes, l'ambiance est bouillante aux abords du stade (vidéo)

> Suivez la rencontre en direct vidéo sur RTL PLAY

20h20: Les fans du PSG ont aussi régalé à Madrid. Une ambiance comme on ne peut que les aimer !

19h50: Bonsoir à tous ! On sent qu'il peut se passer quelque chose de spécial ce soir. Les fans du Real Madrid sont présents en nombre devant le stade et ont même offert une ovation aux joueurs à l'arrivée du bus au Santiago Bernabeu.

Les compositions

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Kroos, Modric, Valverde, Asensio, Vinicius, Benzema

PSG: Donnarumma, Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Verratti, Mbappé, Paredes, Neymar, Danilo, Nuno Mendes, Lionel Messi

L'avant match

Le Real Madrid et le Paris SG confrontent leurs immenses ambitions européennes mercredi (21h00) en 8e de finale retour de Ligue des champions, et Manchester City reçoit le Sporting sans grande frayeur à redouter après sa victoire écrasante à l'aller au Portugal (5-0).



Finaliste de la C1 2020, le PSG s'est imposé in extremis à l'aller (1-0) contre la "Maison blanche", 13 fois sacrée dans l'épreuve-reine (un record). Une victoire minimale acquise en toute fin de rencontre malgré une nette domination, sur un chef d'oeuvre de Kylian Mbappé, qui avait également obtenu un penalty manqué par Lionel Messi.



Touché au pied gauche à l'entraînement lundi, Mbappé a passé un examen qualifié de "rassurant" par son club, avant un nouveau point qui doit être fait mardi.



Les supporters parisiens seront suspendus aux nouvelles de l'attaquant de 23 ans, qui sera d'autant plus attendu à Madrid qu'il pourrait revêtir le maillot du Real d'ici quelques mois, n'ayant toujours pas prolongé son contrat avec le PSG.



Le Real est privé pour ce match retour de Ferland Mendy et Casemiro, suspendus, et Toni Kroos est incertain.



Côté parisien, Neymar est encore en quête de rythme après s'être rétabli d'une blessure à une cheville, alors qu'Achraf Hakimi a repris l'entraînement dimanche.



Entre deux équipes qui semblent lancées vers le titre dans leur championnat respectif et qui sont éliminées de leur coupe nationale, l'enjeu est très élevé afin d'éviter une fin de saison décevante.