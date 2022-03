Bagarre entre Neymar et Donnarumma: le Brésilien dévoile la conversation WhatsApp entre les deux joueurs

Après la défaite face au Real Madrid mercredi soir en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, Neymar et Donnarumma se sont battus dans le vestiaire, selon la presse espagnole.

L'histoire a fait grand bruit et ce jeudi, le Brésilien veut éteindre l'incendie. Le n°10 a publié sur son compte Instagram la conversation qu'il a eue avec son coéquipier.

"Salut Ney. Désolé pour hier. Cette info est inacceptable", écrit Donnarumma à son coéquipier en joignant l'article de Marca qui a annoncé en premier leur bagarre.

"Mon ami ! Tranquille ! Ça peut arriver dans le football... On est une équipe et on est avec toi. T’es encore très jeune et tu vas beaucoup gagner ! Relève-toi et continue"

Neymar a ensuite écrit un texte clair comme de l'eau de roche afin d'affirmer qu'il n'y avait jamais eu de bagarre.

"Je déteste venir ici et parler de nouvelles... Mais celle-ci dans le post précédent est un mensonge. Il n'y a pas eu de bagarre dans le vestiaire !!! Journalistes incompétents qui veulent se promouvoir, essayez le suivant ok ?", s'insurge le Brésilien.

Qu'il y ait réellement eu une bagarre ou pas entre les deux hommes, le doute continuera de planer. Mais pour une fois, le PSG et ses joueurs communiquent rapidement sur une histoire qui entache un peu plus l'image du club, à l'instar du président du club Nasser Al-Khelaïfi qui a explosé de rage en allant trouver les arbitres.