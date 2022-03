Révolution pour le Ballon d'Or: quatre règles historiques sont modifiées

Le Ballon d'Or, prestigieux trophée de meilleur joueur et meilleure joueuse attribué par France Football, portera dès 2021-2022 sur la saison sportive, et non plus sur l'année civile, l'une des principales réformes destinées à le rendre "plus lisible", a annoncé le magazine vendredi.

Remis en fin d'année calendaire depuis sa création, en 1956, le trophée s'alignera désormais sur la saison de football, courant d'août à juillet, et comportera un jury resserré, une présélection affinée et des critères d'attribution plus clairs, selon le nouveau règlement dévoilé par France Football dans son édition à paraître samedi.

"C'est l'opportunité de donner un nouvel élan. Avant, on jugeait sur deux demi-saisons. Ce sera plus lisible", a déclaré Pascal Ferré, rédacteur en chef de France Football, lors d'une présentation vendredi à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).

La prochaine remise du trophée aura lieu en septembre ou octobre 2022, à nouveau sous la forme d'un gala désormais bien installé dans le paysage du foot mondial. Elle portera sur la saison débutée un an plus tôt, tenant compte notamment de la Ligue des champions masculine (finale le 28 mai) et de l'Euro féminin (6-31 juillet).

Cette réforme intervient alors que le calendrier sera bouleversé la saison prochaine avec l'organisation du Mondial-2022 au Qatar en novembre-décembre et non pendant l'été, une compétition dont les meilleurs joueurs seront donc récompensés lors du Ballon d'Or 2023.

Dans un article publié dans le journal l'Equipe et rédigé par Pascal Ferré lui-même, le rédacteur en chef de France Football explique les quatre changements majeurs dans l'attribution du trophée géré par son journal.

1. Un calendrier plus cohérent

Parce qu'à l'origine la récompense a été pensée pour célébrer le meilleur joueur de l'année, depuis, aucune évolution n'est intervenue à ce niveau-là. Le BO célèbre le plus fort de janvier à décembre, ce qui oblige, de facto, à juger et jauger deux demi-saisons - janvier-juillet et août-décembre (assorti parfois de changements de club en intersaison) - plutôt qu'une saison dans sa globalité et sa continuité.

Aussi, en procédant à un léger décalage dans le temps, avec un abandon du rythme calendaire et un alignement du BO (hommes et femmes) sur la saisonnalité classique du foot - du mois d'août, qui coïncide avec l'entame des championnats majeurs et des tours préliminaires européens, au mois de juillet suivant qui correspond au baisser de rideau de toutes les compétitions, nationales et internationales, sélections incluses - on aboutit à une clarification des performances à comptabiliser et à évaluer. La prochaine édition prendra donc en compte l'intégralité de la saison 2021-22 qui se terminera avec l'Euro féminin (6-31 juillet 2022). La Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre 2022) intègrera en revanche l'édition du Ballon d'Or 2023. 2. Des listes encore plus solides

Parce que le Ballon d'Or débute dès l'élaboration des fameuses listes de nommés (trente pour les hommes, vingt pour les femmes et dix pour les Trophées Yachine et Kopa), il a été décidé de renforcer cette étape essentielle. Afin de présenter une sélection de prétendants la plus juste, indiscutable et pertinente possible, a-t-on acté de faire évoluer le process qui, jusqu'alors, impliquait surtout la rédaction de France Football. Aux listes des journalistes de FF (et de L'Équipe) viendront désormais s'ajouter celles de l'ambassadeur du BO Didier Drogba (pour le BO hommes et les Trophées Yachine et Kopa) ainsi que celle du votant qui se sera montré le plus perspicace lors de l'édition précédente.