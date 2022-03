Zanevska : "Ce fut clairement l'un des matchs les plus émouvants de ma carrière"

(Belga) Maryna Zanevska (WTA 68) était partagée entre plusieurs sentiments, jeudi soir, après son élimination au premier tour à Indian Wells, tournoi WTA 1000 sur dur doté de 8.369.455 dollars, contre son ancienne compatriote Marta Kostyuk (WTA 54). Dans le Stadium 6, la Belge d'origine ukrainienne, 28 ans, s'est inclinée 6-7 (5/7), 7-6 (8/6), 7-5 au terme d'un combat épique et plein d'émotions de plus de 3h, où elle a hérité de deux balles de match.

"Ce fut clairement l'un des matchs les plus émouvants de ma carrière", a dit la native d'Odessa après sa défaite. "Et pour Marta également. Devoir monter sur le court avec tout ce qui se passe actuellement en Ukraine est particulièrement difficile. Et je suis fière de la manière dont Marta et moi avons géré la situation." Si l'aspect émotionnel était forcément présent, le niveau l'était aussi. "Nous sommes parvenues à afficher un excellent niveau de tennis et à produire un beau spectacle. Ce match fut comme un tourbillon. J'ai eu énormément d'occasions de le remporter. Elle est restée très solide et s'est battue jusqu'au bout. Moi également. Et à l'arrivée, cela s'est joué sur deux ou trois points. Il n'y a pas grand-chose à ajouter sur le plan tennistique. Ce fut surtout une affaire mentale, une question de réussir à gérer ses émotions. Et je pense que nous l'avons très bien fait. Peu importe le résultat, je suis fière de la manière dont je me suis comportée." À l'issue de la partie, les deux joueuses, vêtues d'habits aux couleurs ukrainiennes, sont tombées dans le bras l'une de l'autre pour une longue accolade sous les applaudissements du public. Au tour suivant, Marta Kostyuk affrontera Elise Mertens, 23e joueuse mondiale, exemptée de premier tour en tant que tête de série N.20. (Belga)