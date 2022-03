Le parquet de la fédération donne raison à Roulers qui récupère sa première place

(Belga) Le parquet de la fédération belge de volley a jugé recevable la plainte de Roulers concernant le joueur de Maaseik Renet Vanker, a communiqué le club flandrien vendredi. Par conséquent, Roulers récupère sa première place et affrontera Waremme et non Gand au tour de qualification pour les playoffs.

Lors du match entre Maaseik et Louvain, remporté 2-3 par les Louvanistes le 6 janvier dernier, les Limbourgeois avaient aligné l'Estonien Renet Vanker qui n'était pas qualifié pour cette rencontre. Maaseik s'incline donc sur un score de forfait (3-0) et retombe à la deuxième place du classement et devra se rendre à Gand ce vendredi soir pour la première manche du tour de qualification pour les playoffs. Dans un premier temps, la fédération avait rejeté la plainte de Roulers avant que le club n'obtienne gain de cause devant le parquet qui a remis sa décision vendredi. Maaseik doit donc se déplacer à Gand ce vendredi à 20h30. (Belga)