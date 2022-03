Cinquième podium pour Wout van Aert à Paris-Nice: "Mon sprint n'est pas encore au top"

(Belga) Wout van Aert (Jumbo-Visma) a décroché son cinquième podium cette semaine à Paris-Nice en terminant à la troisième place de la 6e étape vendredi. "Mon sprint n'est pas encore au top, c'est un point que je dois travailler", a reconnu Van Aert.

"Je me sentais bien aujourd'hui mais mon sprint n'est pas au mieux dans ce Paris-Nice. C'était une étape difficile avec du vent et des difficultés mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu à la fin. Je ne doute pas. Dans le sprint, il me manque un peu de fraîcheur au moment de le lancer mais c'est dû à mon gros bloc de travail pendant la préparation", a expliqué Van Aert, sur le site de Jumbo-Visma. Surpris par Mathieu Burgaudeau, vainqueur de l'étape, le peloton a dû sprinter pour la deuxième place, décrochée par Mads Pedersen. "Ce n'était pas vraiment le scénario attendu. Nous pensions que ce serait un sprint massif. Je pense que la dernière difficulté a provoqué un peu de chaos dans certaines équipes et il y a des écarts qui se sont créés." (Belga)