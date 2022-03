Bashir Abdi et Nina Sterckx élus Sportif et Sportive de l'Année à Gand

(Belga) La ville de Gand a remis ses trophées du Sportif et de la Sportive de l'Année 2021 vendredi. Chez les messieurs, c'est l'athlète Bashir Abdi qui a été recompensé à l'instar de l'haltérophile Nina Sterckx chez les dames.

Abdi, 33 ans, a notamment décroché la médaille de bronze sur le marathon aux Jeux Olympiques de Tokyo. Quelques semaines plus tard, il a battu le record d'Europe de la discipline à Rotterdam. Sterckx, 19 ans, a elle terminé 5e aux JO en -49 kg et a aussi décroché le bronze à l'Euro puis au Mondial U20. Le jury a également remis un Lifetime Achievement Award à Eline Berings qui a mis un terme à sa carrière en 2021. Berings, 35 ans, a été championne d'Europe en salle sur 60m haies en 2009. Elle a également compilé 19 titres de championne de Belgique sur 60m haies, 60m et 100m haies (outdoor). (Belga)