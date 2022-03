Euromillions Volley League - Maaseik remporte la première manche du tour de qualification pour les playoffs à Gand

(Belga) Maaseik s'est imposé trois sets à deux (19-25, 25-16, 25-16, 23-25, 15-12) sur le terrain de Gand pour la première manche (best-of-3) du tour de qualification pour les playoffs vendredi en Euromillions Volley League, le championnat de Belgique d de volley.

Initialement, Maaseik devait affronter Waremme mais le club limbourgeois a perdu sa première place vendredi après une plainte jugée recevable de Roulers concernant le joueur de Maaseik Renet Vanker. Lors du match entre Maaseik et Louvain, remporté 2-3 par les Louvanistes le 6 janvier dernier, les Limbourgeois avaient aligné l'Estonien Renet Vanker qui n'était pas qualifié pour cette rencontre. Maaseik s'incline donc sur un score de forfait (3-0) et retombe à la deuxième place du classement. Samedi, les premières manches des trois autres duels sont au programme: Waremme-Roulers, Louvain-Alost et Achel-Menin. Les trois rencontres débuteront à 20h30. Les deuxièmes manches sont prévues le mercredi 16 mars à 20h30. Les troisièmes manches éventuelles se joueront le samedi 19 mars. Les quatre vainqueurs de ces confrontations joueront les Champions Final Four pour le titre. Les quatre perdants disputeront eux le Challenge Final Four pour le dernier ticket européen. (Belga)