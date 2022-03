Jupiler Pro League - Le Standard officialise son rachat par le fonds d'investissement américain 777 Partners

(Belga) Le Standard de Liège a officialisé vendredi son rachat par le fonds d'investissement américain 777 Partners. La société américaine rachetant 100% des parts du club, Bruno Venanzi quitte son poste de président, a communiqué le Standard.

"Bruno Venanzi remercie l'ensemble des membres du Standard de Liège pour leur collaboration indéfectible durant les sept saisons de sa présidence et restera le premier supporter de notre club pour l'avenir", peut-on lire dans le communiqué. "La signature du protocole d'accord de cession est réalisée et la conclusion de la cession suivra normalement dans quelques semaines selon la procédure habituelle." 777 Partners est une société américaine spécialisée dans les investissements alternatifs. Fondée en 2015, elle avait racheté 100% des parts du club italien du Genoa et possède également des parts au FC Séville en Espagne. Intéressée aussi par le club brésilien de Vasco de Gama, 777 Partners a également jeté son dévolu sur le Standard. "777 Partners se réjouit de relever ce nouveau challenge afin d'aider notre club à continuer son développement et retrouver son lustre d'antan. La société américaine d'investissements alternatifs a été particulièrement séduite par plusieurs caractéristiques essentielles de notre institution", a ajouté le matricule 16 dans son communiqué. Par conséquent, Bruno Venanzi quitte son poste de président qu'il occupait depuis 2015 après avoir racheté les parts de Roland Duchâtelet dont il était le vice-président depuis 2014. Sous sa présidence, le Standard a remporté deux Coupes de Belgique (2016 et 2018) et a été vice-champion de Belgique en 2018. (Belga)