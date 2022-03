Jeux Paralympiques 2022 - Linda Le Bon en termine à Pékin avec une 11e place dans le slalom

(Belga) Linda Le Bon et sa guide Ulla Gilot ont pris la 11e place du slalom pour déficients visuels (classe B2) aux Jeux Paralympiques d'hiver, samedi à Pékin dans les épreuves de ski alpin.

Linda Le Bond et sa soeur ont totalisé un chrono de 1:50.10 au total des deux manches, terminant à 18.57 de l'Autrichienne Veronika Aigner, déjà victorieuse du slalom géant la veille où la skieuse belge avait pris la 12e place. Samedi dans le slalom, Aigner s'est imposée devant sa soeur, Barbara, médaillée d'argent à 1.71 et la Slovaque Alexandra Rexova, en bronze à 4.78. Linda Le Bond, 57 ans, a disputé cinq épreuves pour ses premiers Jeux Paralympiques finissant aussi 5e du super combiné, 6e de la descente et 7e du Super G. Deuxième Belge engagé dans la capitale chinoise, également en ski alpin, Rémi Mazi, 32e du slalom géant, disputera encore le slalom dimanche lors de la dernière journée de ces Jeux Paralympiques d'hiver. (Belga)