Pas de 2e manche pour Sam Maes et Dries Van den Broecke au slalom géant de Kranjska Gora

Ni Sam Maes, ni Dries Van den Broecke, n'ont pu se qualifier pour la seconde manche du slalom géant de Kranjska Gora, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin samedi en Slovénie.

Dans ce premier des deux slaloms géants prévus dans la station slovène, Sam Maes, avec le dossard 35, a terminé en 52e position à 4:24. du Français Alexis Pinturault . Avec le 63e et avant-dernier dossard, Dries Van den Broecke n'a pu lui aller au bout de son slalom, manquant une porte, et a été éliminé. Pinturault est descendu en 1:09.54 devançant le Norvégien Lucas Braathen d'un centième à peine et le Slovène Zan Kranjec, vice-champion olympique, de 19/100e. Le Suisse Marco Odermatt, champion olympique de la spécialité et en route pour remporter le classement général, est 7e à 42/100. Les trente premiers sont qualifiés pour la deuxième manche prévue à 12h30. Un deuxième slalom géant est prévu dimanche à Kranjska Gora.