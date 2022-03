F1: Sergio Perez le plus rapide samedi matin avec une Red Bull au nouveau profil

(Belga) Le Mexicain Sergio Perez (Red Bull) a signé le meilleur chrono de la session matinale de la troisième et dernière journée des essais d'avant-saison de Formule 1 au Bahreïn, samedi, sur le circuit international de Sakhir (5,412 km).

Perez a signé un chrono de 1:33.105 au volant d'une Red Bull qui a attiré les regards samedi matin. La RB18 présentait des nouveaux pontons, avec une ligne de découpe au milieu du flanc. Lors de la première journée d'essais au Bahreïn, Mercedes avait créé la sensation avec des pontons minimalistes afin d'obtenir un gain sur le plan aérodynamique. Deux jours plus tard, Red Bull, l'écurie du champion du monde Max Verstappen, a donc à son présenté à son tour une innovation en ce qui concerne ces ouvertures situées de chaque côté de la monoplace dont le rôle est d'alimenter les moteurs hybrides en air frais. Samedi matin, le deuxième temps a été réalisé par le Chinois d'Alfa Romeo Zhou Gangyu (1:33.959) devant le Français d'AlphaTauri Pierre Gasly (1:34.865), 3e. La séance reprendra à 13h00 (heure belge) et est prévue jusque 17h00.