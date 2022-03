Ce joueur de Liverpool marque malgré une sortie kamikaze du gardien (vidéo)

Luis Diaz a ouvert le score pour Liverpool face à Brighton. L'international colombien a su profiter d'une bonne passe en profondeur pour tromper le gardien, qui l'a cependant heurté en plein visage et à grande vitesse.

Lancé dans sa sortie, Roberto Sanchez a mal maîtrisé ses gestes et laissé traîner la jambe en hauteur, heurtant le Colombien de plein fouet. Le but a été validé et le gardien n'a pas été sanctionné.