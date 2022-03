Coupe du monde de patinage - Bart Swings, 2e du 5.000 m, heureux de pouvoir patiner dans une salle pleine à Heerenveen

(Belga) Bart Swings a terminé à la deuxième place du 5.000 m des finales de la Coupe du monde de patinage de vitesse samedi à Heerenveen. Le Louvaniste a d'ailleurs été surpris de sa forme pour cette dernière compétition de la saison. "C'était une bonne journée", a souri le champion olympique du départ groupé après la course.

Pour la première fois en près de deux ans, la Thialf Arena d'Heerenveen avait fait le plein pour ce dernier week-end de la saison. "Je ne m'y attendais pas et j'ai souri lors de l'annonce de la course", a raconté Swings, cité comme "un ambassadeur du sport" par le speaker local. "C'est évidemment très chouette à entendre. Cela montre que cette course des JO a aussi été bien accueillie aux Pays-Bas." Swings disputera dimanche le 1.500 m et le départ groupé, dont il occupe la tête du classement de la Coupe du monde. Sandrine Tas sera aussi sur la glace de la Thialf Arena dimanche pour le départ groupé. (Belga)