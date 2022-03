Premier League - Manchester United bat Tottenham, Cristiano Ronaldo meilleur buteur de l'histoire

(Belga) Manchester United s'est imposé 3-2 contre Tottenham dans le choc de la 29e journée de Premier League samedi. Auteur d'un triplé pour les Red Devils, Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l'histoire en match officiel.

De retour après avoir manqué le derby contre Manchester City dimanche dernier, Cristiano Ronaldo se montrait tout de suite décisif en ouvrant le score d'une frappe puissante des 20 mètres (12e). Pris à froid, Tottenham égalisait finalement via Harry Kane. L'attaquant anglais transformait un penalty après une faute de main d'Alex Telles (35e). Cependant, la réaction de Manchester et de 'CR7' ne se faisait pas attendre. Trois minutes après l'égalisation, Ronaldo prolongeait un centre de Jadon Sancho au fond des filets (38e). Avec le 806e but de sa carrière, le Portugais est devenu le meilleur buteur de l'histoire du football en match officiel, dépassant le Tchèque Josef Bican, auteur de 805 buts, selon les chiffres de la fédération internationale de l'histoire et des statistiques du football (IFFHS). En seconde période, Harry Maguire, le défenseur mancunien, remettait les Spurs dans le match avec un but contre son camp (72e). C'était sans compter sur le jour de gloire de Cristiano Ronaldo, qui plantait un triplé pour offrir la victoire aux Red Devils. Au classement, Manchester United (50 points) prend provisoirement la 4e place à Arsenal (48 points). Les Gunners comptent cependant quatre matches de retard avant de recevoir Leicester dimanche (17h30). Tottenham reste 7e avec 45 points. (Belga)