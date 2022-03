ATP Indian Wells - Rafael Nadal, dos au mur contre Korda, évite de peu sa première défaite en 2022

(Belga) Dos au mur et mené 2-5 dans la 3e manche par l'Américain Sebastian Korda (ATP 38), Rafael Nadal (ATP 4/N.4) a totalement inversé la tendance pour s'imposer 6-2, 1-6, 7-6 (3) après 2h29 de jeu au deuxième tour du Masters 1000 d'Indian Wells (dur/8.584.055 dollars), samedi en Californie.

Devant après une première manche maîtrisée, Nadal a commis plus de fautes directes dans la 2e, envoyant le match dans un set décisif. Mené 2-5, "Rafa" semblait proche de concéder sa première défaite de la saison après 15 victoires de rang. Impressionnant de jusqu'au-boutisme et d'abnégation, le Majorquin a pris à deux reprises la mise en jeu de Korda, redoutable joueur sur dur, pour recoller à 5-5 avant de s'emparer de la victoire au tie break. Au 3e tour, Nadal défiera le Britannique de 31 ans Daniel Evans (ATP 29), tombeur en deux sets - 6-2, 6-0 - de l'Argentin Federico Coria (ATP 65). Il tentera de signer une 17e victoire de rang en 2022 après trois titres en autant de tournois disputés, à l'ATP 250 de Melbourne, à l'Open d'Australie, puis à Acapulco. L'Espagnol s'est imposé à trois reprises dans le désert californien, en 2007, 2009 et 2013. Un quatrième sacre lui permettrait de rejoindre Novak Djokovic avec 37 titres en Masters 1000. Après Indian Wells, l'ogre de l'ocre se concentrera sur la saison sur terre. En effet, l'Espagnol aux 21 titres majeurs ne disputera pas le Masters 1000 de Miami (23 mars - 3 avril), habituel second volet du printemps américain.