Bundesliga: L'Hertha Berlin se sépare de son entraîneur Tayfun Korkut

(Belga) L'Hertha Berlin s'est séparé de son entraîneur Tayfun Korkut. Le club, où évolue Dedryck Boyata, l'a annoncé dimanche, au lendemain d'une défaite 2-0 au Borussia Mönchengladbach.

Korkut, 47 ans, était arrivé le 29 novembre en remplacement de Pal Dardai. Il n'a cependant remporté que deux des treize matchs qu'il a dirigés en Bundesliga. L'Hertha n'a gagné aucun des neuf matchs disputés en 2022 et reste sur cinq défaites de suite. Le club de la capitale occupe la 17e et avant-dernière place de la Bundesliga, à égalité avec Stuttgart, 16e et barragiste pour le maintien. Le premier club assuré du maintien à l'heure actuelle, l'Arminia Bielefeld, compte deux points de plus. L'Hertha annoncera le nom du nouvel entraîneur "dès qu'il sera finalisé". (Belga)