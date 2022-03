Bart Swings prolonge pour deux ans avec son équipe néerlandaise Team IKO

(Belga) Bart Swings restera au sein de son équipe Team IKO deux ans de plus, a annoncé la formation néerlandaise de patinage de vitesse sur glace. Le champion olympique du départ groupé, 31 ans, restera ainsi lié jusqu'en 2024 avec un groupe dont le principal sponsor, IKO Insulations, a son siège européen à Anvers.

"Je me sens à mon aise chez Team IKO", a commenté Bart Swings dans le communiqué de son équipe. "L'aspect familial que veut porter Team IKO me convient bien et je vois, sur base des bons résultats obtenus récemment, que l'on peut continuer comme ça." Le Louvaniste travaille depuis 2020 avec une structure qui compte plusieurs champions olympiques dans ses rangs et qui s'entraîne principalement à Heerenveen aux Pays-Bas. Les prochains Jeux Olympiques d'hiver sont prévus en 2026 à Milan et Cortina d'Ampezzo. (Belga)