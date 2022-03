Max Verstappen se moque de Lewis Hamilton et de Mercedes: "C'est toujours comme ça"

La saison de Formule 1 commence dans tout juste une semaine. Dimanche prochain, le 20 mars, les vingt voitures s'élanceront pour le Grand Prix de Bahreïn, marquant le début de la saison 2022.

Les derniers essais de pré saison autorisés par la FIA se terminaient ce week-end et à la fin de ceux-ci, l'écurie Mercedes semblait à la traine. A tel point que le septuple champion du monde, Lewis Hamilton, a déclaré qu'il ne "pense pas que Mercedes se battra pour la victoire".

Une déclaration à laquelle ne croit pas du tout le champion du monde en titre, Max Verstappen. "C'est toujours comme ça", c'est exclamé le Batave. "Si une équipe que tout le monde s'attend à ce qu'elle fasse bien alors ils disent : 'Oh non, nous ne sommes définitivement pas les favoris'. Puis, une semaine plus tard, tout va bien et ils disent 'Oh non, mais nous avons tout changé en une semaine. C'est dingue, un travail incroyable. Merci à tous les gens de l'usine!'"

C'est ce qu'il c'était passé l'année dernière où Mercedes avait semblé mal en point lors des essais hivernaux avant que Lewis Hamilton ne remporte la première course de la saison devant Max Verstappen.

"Si c'était la première année qu'ils le faisaient, je les croirais peut-être, mais ils le font depuis cinq ou six ans maintenant et ils n'arrêtent pas de nous surprendre lors de la première course", a déclaré de son côté le pilote Ferrari Carlos Sainz.

Coup de bluff ou réelle situation de crise pour Mercedes ? Comme toujours dans le sport automobile, les vérités éclateront pendant la course.