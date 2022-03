Pro League: victoire importante pour Anderlecht qui domine l'Antwerp et monte sur le podium

Dans un match importantissime dans la course aux playoffs I, le Sporting d'Anderlecht s'est imposé 2-1 contre l'Antwerp, dimanche pour le compte de la 31e journée de la phase classique de D1A. Ce succès permet au Sporting de passer son adversaire du jour au classement et de s'approcher d'une qualification pour les playoffs I.

Le RSCA a ouvert la marque grâce à l'inévitable Joshua Zirkzee. Le Néerlandais, d'un subtil lob, a trompé Jean Butez pour convertir la première occasion franche des Mauves (1-0, 24e).

Anderlecht a ensuite pris le contrôle des opérations mais Yari Verschaeren (30e, 35e) et Zirkzee (38e) n'ont pas pu tromper la vigilance de Butez.

Alors qu'il semblait dans les cordes, le Great Old a fait mouche sur une de ses très rares accélérations dans le premier acte. Sur un contre orchestré par Manuel Benson, Aurélio Buta a trouvé Alhassan Yusuf au petit rectangle qui ne s'est pas fait prier pour égaliser (1-1, 42e).

Après la pause, le niveau a quelque peu baissé en intensité. Déjà privé de ses défenseurs centraux Wesley Hoedt et Zeno Debast, Vincent Kompany a vu Marco Kana devoir céder sa place à la 55e place, visiblement victime de crampes.

Dans la foulée, Radja Nainggolan a perdu le cuir et le RSCA, d'une passe verticale vers Christian Kouamé, a forcé un penalty. L'Israélien Lior Refaelov a envoyé un tir imparable en pleine lucarne (2-1, 59e). Magnifiquement trouvé par Yari Verschaeren, Zirkzee aurait quasiment pu sceller l'issue du match mais son tir, un peu nonchalant, a été arrêté par Jean Butez (66e).

Malgré une fin de match tendue lors de laquelle l'Antwerp a poussé et tenté, Anderlecht a conservé son avance.

Au classement, Anderlecht est donc 3e avec 58 points, derrière l'Union (70) et le Club de Bruges (63), alors que l'Antwerp (56), pourrait voir revenir La Gantoise à un point si les Buffalos l'emportent au Beerschot en début de soirée (18h30). La suite du programme de cette 31e journée offrira les derbies limbourgeois et liégeois avec Genk - Saint-Trond (16h) et Standard - Seraing (21h).