"Si tu dis ça de lui, il faut casser ta carte de journaliste": Ancelotti défend Courtois en conférence de presse, "le meilleur du monde"

Fort de sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions obtenue en battant le PSG 3-1 cette semaine, le Real Madrid s'apprête à affronter Majorque demain (lundi) à 21h.

En conférence de presse, le coach du Real, Carlo Ancelotti, a répondu aux questions des journalistes.

L'Italien a assuré qu'il n'avait pas salué Kylian Mbappé mercredi alors que le Français est annoncé avec insistance du côté de la Casa Blanca pour un transfert cet été. "J'ai salué Verratti parce qu'il était mon joueur quand j'entraînais le PSG, tout comme Leonardo et les gens avec qui je travaillais à l'époque à Paris", a répondu l'ancien coach de l'AC Milan.

Le 25 février dernier, le magazine FourFourTwo a publié sa liste des 10 meilleurs gardiens du monde. Une liste dans laquelle Thibaut Courtois ne figure pas. "C'est n'importe quoi", fustige Ancelotti. "Ne me demandez pas de dire comment je vois Courtois. Pour moi, c'est le meilleur gardien du monde. Carvajal et Mendy me le semblent aussi dans leur position. Si tu dis ça de Courtois, il faut casser la carte du journaliste, coach, peu importe...", tacle le tacticien.

En battant Majorque, le leader Real Madrid peut porter son avance en tête de la Liga à 10 points sur Séville, 2e.