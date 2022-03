Philippe Clement et Monaco s'inclinent devant Strasbourg et Matz Sels

(Belga) Philippe Clement a subi une seconde défaite de suite à la tête de l'AS Monaco. L'entraîneur belge, dont l'équipe a été battue à Braga en milieu de semaine en Europa League, s'est incliné à Strasbourg dimanche (1-0) lors de la 28e journée de Ligue 1. Eliot Matazo est resté sur le banc durant tout le match côté monégasque.

Le Racing, avec Matz Sels entre les perches, a marqué le seul et unique but du match à la 23e minute grâce à une retournée acrobatique d'Alexander Djiku. Cette victoire permet à Strasbourg de grimper provisoirement à la troisième place du championnat et de mettre la pression sur Marseille, 4e à égalité, qui défiera Brest en soirée. Pour l'AS Monaco, 8e, ce revers porte le bilan récent en championnat à 5/15. Simultanément, Reims et sa colonie belge, avec Maxime Busi et Wout Faes durant tout le match puis Thomas Foket monté à la 53e, s'est imposé sur le plus petit écart à Angers (0-1). Les Champenois ont marqué via Alexis Flips à la 24e et ont tenu le score jusqu'au coup de sifflet final malgré l'exclusion de Donis à la 34e. Reims est 12e (35 pts), Angers 14e (29 pts). (Belga)