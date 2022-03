Coupe du monde de patinage - Swings ponctue une saison dorée en beauté : "Je suis encore sur mon petit nuage"

(Belga) Bart Swings n'a pas caché son bonheur dimanche après sa victoire sur le départ groupé lors des finales de la Coupe du monde de patinage de vitesse, également synonyme de succès au classement général. Trois semaines après son titre olympique sur cette même discipline, le Belge s'est dit "super content" et "toujours sur son petit nuage" dans la foulée de son succès de dimanche à Heerenveen, aux Pays-Bas.

"Oui, on dirait bien que cela semble de plus en plus facile pour moi", a dit le Louvaniste en faisant référence à sa victoire enlevée avec une apparente facilité devant l'Italien Andrea Giovannini et le Néerlandais Jorrit Bergsma. Maintenant qu'il a atteint son objectif olympique, Swings estime qu'il est désormais "difficile pour lui de déterminer son prochain but". "Je n'ai encore jamais été champion du monde du départ groupé. Je dois encore y réfléchir", a-t-il ponctué. (Belga)